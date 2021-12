Energiefonds Kortrijk helpt gezinnen gas- en stroomfacturen betalen

Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen geraken, lanceert de stad Kortrijk nu een Energiefonds. Dat fonds moet mensen zowel financieel en preventief bijstaan. "We kunnen financieel tussenkomen. Maar we kunnen ook samen met de gezinnen onderzoeken hoe we toekomstige facturen kunnen doen dalen door actiever te zijn op de markt, door de woning energetisch te scannen en door zowel gratis ingrepen te doen als te begeleiden bij verbetering van de woning. En sommige gezinnen zullen we ook kunnen helpen bij het verkrijgen van andere sociale voordelen, "zegt schepen van sociale vooruitgang Philippe De Coene. Voor 2022 wordt 250.000 euro voorzien voor het Kortrijks Energiefonds, waarvan 87.000 euro die door de federale overheid ter beschikking worden gesteld. (Lees verder onder de foto)

Om en bij de 6.000 gezinnen

De Kortrijkse Nathalie betaalt al een sociaal tarief voor haar energieverbruik, maar ook haar factuur is meer dan verdubbeld van 25 euro naar 60 euro. Zij komt in aanmerking voor een tussenkomst van minstens zes maanden. Iemand die geen sociaal tarief heeft, maar met weinig moet rondkomen zou zo bijvoorbeeld maandelijks 80 euro kunnen krijgen. Op basis van een bevolkingsonderzoek zouden om en bij de 6.000 gezinnen in aanmerking komen.