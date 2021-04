Energiehuis Oostende start kenniscentrum voor elektrisch rijden

Het nieuwe kenniscentrum is er trouwens niet voor bedrijven alleen: ook particulieren met vragen over elektrisch rijden kunnen bij het Energiehuis terecht. "Heel wat geïnteresseerden ervaren koudwatervrees omdat er vaak nog onduidelijkheid is over verschillende aspecten, zoals de prijs, het rijbereik en de belasting," zegt voorzitter Silke Beirens van het Energiehuis. "Wij verzamelen alle expertise en maken de info toegankelijk." Wat bedrijven kunnen met elektrische wagens heeft het Energiehuis intussen zelf uitgezocht. Het leasde zelf al drie elektrische auto's voor haar werknemers. Zoals bekend zou vanaf 2026 de elektrische wagen de norm moeten zijn voor nieuwe bedrijfswagens.