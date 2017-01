Energieverlies huizen Lo-reninge in kaart gebracht

Het vliegtuig vloog hiervoor enkele uren laag, traag en duidelijk hoorbaar over de gemeente. “Met zo’n thermografische luchtfoto zullen de inwoners van Lo-Reninge kunnen zien hoeveel warmte er verloren gaat door de daken van de huizen en gebouwen en zal iedere burger weten of zijn dak goed of minder goed geïsoleerd is.”, zegt burgemeester Lode Morlion. De stad Lo-Reninge kan voor het maken van de foto rekenen op 30.000 euro Europese middelen. De stad maakt hiervoor ook zelf 20.000 euro vrij, waarvan ook een deel zal gebruikt worden voor het maken van een straatscan. Inwoners met vragen, kunnen contact opnemen met de milieudienst via milieu@lo-reninge.be.