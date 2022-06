"Engelsche Kerkhoovn" houdt jobdag

In Ieper zijn er meer dan honderd witte begraafplaatsen van Britse soldaten die het leven lieten in de Eerste Wereldoorlog. De grafstenen moeten onderhouden worden. De Commonwealth War Graves Commission , in de lokale volksmond ook al eens “de Engelsche kerkhoovn” genoemd, houdt daarom een soort jobdag.

Voor de tuinmannen is geen expertise of ervaring nodig. Tussen de kandidaten zit Elwyn uit Wales, zijn grootvader heeft in België gevochten in de eerste wereldoorlog. Het onderhoud van de begraafplaatsen ligt hem dan ook bijzonder na aan het hart.