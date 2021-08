In anderhalf jaar tijd is in Vlaanderen voor 400 MW aan windmolens vergund. In totaal staan er nu 95 windmolens op land in onze provincie. In heel Vlaanderen zijn er dat 593. Samen zijn ze goed voor bijna 1.400 MW. Dat is vergelijkbaar met een grote kerncentrale. Vaak wordt beroep aangetekend tegen de bouw van windmolens wat zorgt voor heel wat vertraging. Vlaanderen doet er nu alles aan om de beroepsprocedures te verkorten.