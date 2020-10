Enkel op afspraak naar recyclagepark in Zedelgem

Een afspraak maken is mogelijk vanaf 26 oktober en kan via de gemeentelijke website of telefonisch voor wie niet digitaal actief is. “Ons recyclagepark wordt zeer druk bezocht”, legt milieuschepen Arnold Naessens uit. “Per week zijn er gemiddeld 1.000 bezoekers. Omdat er momenteel geen mogelijkheid is om dit grote aantal bezoekers te spreiden over de hele week komen we tot situaties waarbij er op bepaalde ogenblikken lange wachtrijen ontstaan. Dit leidt tot frustraties bij vele mensen. Bovendien brengt de coronacrisis ook extra maatregelen met zich mee. Daarom wordt vanaf de maand november met een afsprakensysteem gewerkt.”