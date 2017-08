Enkele schoolomgevingen worden veiliger

Heel wat steden en gemeenten hebben de voorbije zomervakantie nog geïnvesteerd in een betere schoolomgeving, zodat kinderen en scholieren vanaf vrijdag op een veilige manier naar school kunnen gaan. In Brugge openen op 1 september twee schoolstraten, die de auto’s bij het begin en einde van de schooltijd bannen.

In Roeselare leggen arbeiders dan weer de laatste hand aan een nieuwe schoolomgeving voor de Vikingschool in de Groenestraat. De schoolpoort is verlegd van de Vikingstraat naar de Groenestraat. De stad investeerde de voorbije zomervakantie 130 000 euro voor drie nieuwe schoolomgevingen.