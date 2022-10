"Enorm respect voor hulpverleners": Nieuw seizoen 'Onder Vuur' voorgesteld in Oostende

In Kinepolis Oostende is het tweede seizoen van ‘Onder Vuur’ voorgesteld, de fictiereeks in het West-Vlaams over de brandweer in Oostende. Die loopt vanaf zondag weer op VRT.

Gisteravond al kreeg een aantal genodigden de eerste twee afleveringen op groot scherm te zien, samen met acteurs Louis Talpe, Ann Tuts en Sam Louwyck.

Acteur Louis Talpe: "Wij zijn allemaal nu iets meer ervaren als amateur-brandweermensen. Het leuke is dat we als ploeg zo goed aan elkaar hangen en dat we meer diepgang creëren in alle personages."

(lees verder onder de foto)

Medewerking van hulpverleners

Medewerkers, genodigden en acteurs stapten gisteravond over de rode loper tussen de vuurkorven om de eerste twee afleveringen van het nieuwe seizoen te bekijken.

"Het is plezant om dat Oostends accent te leren", zegt actrice Ann Tuts. "Het is toch verschillend, hé. Verschillend, ‘Verskillend’ zou je zeggen in het zuiden van West-Vlaanderen. Maar nu zitten we aan ’t zeetje, hé."

De geloofwaardigheid van de televisiereeks steunt vooral op de medewerking en expertise van Hulpverleningszone 1. De cast heeft vooral een andere kijk op de brandweer gekregen.

Acteur Sam Louwyck "Ik heb ongelofelijk veel respect voor de brandweer, voor het 40ste smaldeel, voor mensen die zich onvoorwaardelijk elke dag vol riskeren in hun bestaan om iemand anders te helpen. Je kunt je dat niet inbeelden, man. Dat is… ach."

En ook Joke Devinck, Wouter Bruneel, Sebastien Dewaele en Guga Baul duiken weer op in het nieuwe seizoen. Afspraak zondagavond voor ‘Onder Vuur’.