Enorme file door werken op E403

Deze morgen is het op de E403 richting Kortrijk erg lang aanschuiven door de werken in Wevelgem.

Aan de wegwerkzaamheden in Wevelgem, op de E403 richting Brugge, kan je deze morgen maar over één rijstrook. Dat zorgt voor een erg lange file. Het is nu al aanschuiven tot voor de afrit Rumbeke, Izegem. Je verliest er momenteel meer dan een uur tijd.

Het verkeerscentrum raadt aan om vanuit Brugge naar Kortrijk te rijden via Gent.

#E403 Je verliest ongeveer een uur bij de wegenwerken in Moorsele richting Kortrijk. Rij vanuit Brugge naar Kortrijk om via Gent. pic.twitter.com/qOwTC8bRap — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) March 16, 2017