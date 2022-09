Ensorhuis pakt uit met exclusieve tijdelijke expo

Ruim 50 jaar kreeg het publiek ze niet te zien, want de kunstwerken zitten in een privécollectie. Maar het Ensorhuis in Oostende is erin geslaagd om de opmerkelijke reeks nu exclusief aan het publiek te tonen in de nieuwe tijdelijke expo.

32 originele tekeningen van Ensor uit een privéverzameling. De laatste keer dat het publiek de werken kon zien was in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel in 1929. Het zijn taferelen uit het leven en lijden van Christus.

Sommige werken zijn enkel in het rood getekend, andere krijgen blauw en geel toegevoegd. Maar het is door en door Ensoriaans, ook al omdat de kunstenaar hier en daar een kwinkslag in de tekeningen verwerkt.

De tentoonstelling loopt tot 20 november in het Ensorhuis in Oostende. Bekijk het verslag hierboven.