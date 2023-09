Ensorjaar: "Van tentoonstellingen tot Ensorboterkoeken"

Van een grote tentoonstelling over James Ensor en het Stilleven in MuZEE , tot zelfs Ensorboterkoeken. Er zijn meer dan honderd expo's en activiteiten rond de schilder James Ensor die volgend jaar precies 75 jaar geleden gestorven is in zijn geboortestad Oostende.

Wim Vanseveren, intendant Ensor 2024 Oostende: "Het is een stadsfestival. Je merkt dat alle sectoren deelnemen. Kunst, MuZEE, cultuur, culturele verenigingen. toerisme, handel en horeca. Het fijne is dat die allemaal even sterk een bijdrage leveren. En dat is iets wat mij op een buitengewoon aangename manier overrompelt".