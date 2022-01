Ensors 2022: bekijk hier de nominaties, ook heel wat West-Vlaamse trots

Ondanks de chaos en onzekerheid die de audiovisuele sector de afgelopen weken heeft geteisterd, blijft een doel overeind staan: ook in 2022 De Ensors uitreiken. Van 22 november tot 19 december konden de actieve film- en televisieprofessionals van de Ensor Academie hun stem uitbrengen tijdens de eerste stemronde. Uit de 91 films en series op de Ensor-longlist wisten 32 producties een nominatie te verzilveren.

Eerste keer

Daarbij selecteerde een vierkoppige jury van de Ensor voor Beste Kortfilm ook 5 unieke kortfilms, wat het totale aantal Ensor-producties dit jaar op 37 brengt. De meeste nominaties (14) van het jaar gaan naar Dealer. Dat is een ongezien aantal in de geschiedenis van De Ensors. Dealer wordt op de voet gevolgd door twee fictiereeksen: Beau Séjour 2 (13 nominaties) en F*** You Very, Very Much (12 nominaties).

Verder doen ook de films Cool Abdoul (10 nominaties) en Ferry (6 nominaties) en de series Grond (10 nominaties) en Red Light (7 nominaties) het bijzonder goed. Ook La Civil (4 nominaties), Undercover 3 (4 nominaties) en Mijn vader is een saucisse (3 nominaties) wisten nominaties te verzilveren.

De leden van de Academie beginnen vanaf nu aan de tweede stemronde. Deze loopt tot en met 30 januari en bepaalt welke nominaties verzilverd worden met een Ensor. Door de verplaatsing van het Filmfestival Oostende zal ook het Gala van De Ensors mee verhuizen naar maart.

West-Vlaamse nominaties

Met de nominatie van Grond, geschreven door Wannes Cappelle, Zouzou Ben Chikha en Dries Heyneman mag ook onze provincie trots zijn. Ook Beau Séjour 2, een West-Vlaamse serie die zich afspeelt aan de kust staat meerdere keren in het lijstje. En ook Fikry El Azzouzi, genomineerd in de categorie 'beste scenario' voor de film Cool Abdoul, woont in Oostende. De film Rookie is genomineerd voor beste film, daarin speelt Stefaan Degand uit Wevelgem mee.

Lijst van genomineerden

Beste Documentaire (Film)

ALL-IN

Dark Rider

Four Seasons in a Day

Hi My Name is Jonny Polonsky

Holgut

Beste Documentaire (TV-Serie)

Als je eens wist - seizoen 2

Als je ons kan horen

Borderline

Het leven in kleur

Het Scheldepeloton

Beste Geluid

Eddy De Cloe - Beau Séjour 2

Geert Vlegels - Grond

Simone Galavazi - Cool Abdoul

Yanna Soentjens - Dealer

Yanna Soentjens, Arne Winderickx - F*** You Very, Very Much

Beste Muziek

Faisal Chatar, Yello Staelens - Grond

Jeroen Swinnen - Beau Séjour 2

Jeroen De Pessemier, Lieven Van Pée- Cool Abdoul

King Dick, Yorgos Tsakiridis, Mounir Hathout - F*** You Very, Very Much

Stan Lee Cole - Dealer

Beste Scenario (TV-Serie)

Bert Scholiers - F*** You Very, Very Much

Esther Gerritsen, Christophe Dirickx, Frank Ketelaar, Halina Reijn - Red Light

Nico Moolenaar, Piet Matthys, Bart Uytdenhouwen, Pieter De Graeve - Undercover 3

Sanne Nuyens, Roel Mondelaers, Bert Van Dael - Beau Séjour 2

Wannes Cappelle, Zouzou Ben Chikha, Dries Heyneman - Grond

Beste Scenario (Film)

Habacuc Antonio De Rosario, Teodora Ana Mihai - La Civil

Jean-Claude van Rijckeghem - Mijn vader is een saucisse

Jeroen Perceval - Dealer

Jonas Baeckeland, Fikry El Azzouzi, Wouter Van Haver - Cool Abdoul

Nico Moolenaar, Bart Uytdenhouwen - Ferry

Beste Art Direction

Bart Van Loo - Beau Séjour 2

Bart Van Loo - Dealer

Kurt Rigolle - F*** You Very, Very Much

Stijn Verhoeven - Red Light

Stijn Verhoeven - Grond

Beste Make-Up

Dorien Van Poucke - Dealer

Els Van Lierde - Grond

Esther De Goey - Beau Séjour 2

Liesbet Fijalka - F*** You Very, Very Much

Patricia Grant - Cool Abdoul

Beste Kostuum

Catherine Marchand - Beau Séjour 2

Laura Gryseels - F*** You Very, Very Much

Manon Blom - Dealer

Manu Verschueren - Grond

Nathalie Leborgne - Cool Abdoul

Beste Regie (Film)

Jeroen Perceval - Dealer

Teodora Ana Mihai - La Civil

Jonas Baeckeland - Cool Abdoul

Cecilia Verheyden - Ferry

Anouk Fortunier - Mijn vader is een saucisse

Beste Regie (TV-Serie)

Adil El Arbi, Bilall Fallah & Mathieu Mortelmans - Grond

Anke Blondé & Wouter Bouvijn - Red Light

Bert Scholiers, Jonas Govaerts - F*** You Very, Very Much

Joël Vanhoebrouck - Undercover 3

Kaat Beels, Nathalie Basteyns - Beau Séjour 2

Beste D.O.P.

Anton Mertens - Beau Séjour 2

David Williamson - Dealer

Konrad Widelski - Undercover 3

Maximiliaan Dierickx - Grond

Wim Vanswijgenhoven - Red Light

Beste Montage

Alain Dessauvage - La Civil

Bert Jacobs - Beau Séjour 2

Bert Jacobs, Maarten Janssens - F*** You Very, Very Much

Maarten Janssens - Dealer

Nico Leunen, Fatih Tura - Cool Abdoul

Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (Film)

Ben Segers - Dealer

Elise Schaap - Ferry

Frank Lammers - Ferry

Nabil Mallat - Cool Abdoul

Sverre Rous - Dealer

Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol (Film)

Bart Hollanders - Dealer

Idries Bensbaho - Cool Abdoul

Monic Hendrickx - Ferry

Veerle Baetens - Dealer

Viviane De Muynck - Red Sandra

Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (TV-serie)

Carice van Houten - Red Light

Frances Lefebure - F*** You Very, Very Much

Gene Bervoets - Beau Séjour 2

Natali Broods - Déjà Vu

Yassine Ouaich - Grond

Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol (TV-serie)

Els Olaerts - F*** You Very, Very Much

Emilie De Roo - Beau Séjour 2

Jonas Geirnaert - F*** You Very, Very Much

Geert Van Rampelberg - Red Light

Greet Verstraete - Beau Séjour 2

Beste Kortfilm

Binge Loving

De dag die wit was

Forestkeeper

Los Veo

Z bratem

Beste Animatie

Boerke

Mijnheer Papier

Mush-Mush en de Zwammetjes

Ninja Express

Rusty 2

Beste Jeugdfictie

3Hz

De Familie Claus 2

De Gebroeders Schimm

Mijn vader is een saucisse

Sinterklaas en Koning Kabberdas

Beste TV-Serie

Beau Séjour 2

F*** You Very, Very Much

Grond

Red Light

Undercover 3

Beste Film