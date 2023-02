Ensors: Maaike Cafmeyer 'Beste actrice in een TV-serie'

Zaterdagavond zijn op het Filmfestival Oostende de Ensors uitgereikt. Maaike Cafmeyer is er verkozen tot Beste Actrice in een TV-serie. Het was trouwens de drukst bezochte editie ooit van het Filmfestival met 48.000 bezoekers.

Maaike Cafmeyer krijgt de Ensor voor de rol die ze speelde in Chantal, de serie geschreven door Mathas Sercu, waar ze het hoofdpersonage was. Een andere West-Vlaamse Ensor was er voor Dorien Van Poucke, voor de make-up in de serie Nonkels. (Lees verder onder de foto)

Hoofdprijs voor Close en Roomies

'Close’ is de absolute winnaar in de categorie film. Deze film van Lukas Dhont wist maar liefst zes van haar dertien nominaties te verzilveren, met de Ensors voor Beste Film, Beste Regie (Film), Beste Scenario (Film), Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (Film) voor Eden Dambrine, Beste D.O.P. voor Frank van den Eeden en Beste Geluid voor Yanna Soentjens en Vincent Sinceretti. ‘Close’ werd op de voet gevolgd door ‘Zillion’. De film van Robin Pront wist vier Ensorprijzen in de wacht te slepen. Matteo Simoni werd bekroond met de Ensor voor Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol (Film) voor de vertolking van Dennis Black Magic. De overige prijzen voor ‘Zillion’ waren voor Beste Art Direction van Geert Paredis, Beste Kostuum voor Catherine Van Bree en Beste Montage voor Bert Jacobs. ‘Zillion’ was daarnaast de Vlaamse film die het meeste publiek op de been wist te krijgen, waarvoor Matteo Simoni en Hilde De Laere, producent, de Box Office Award in ontvangst mochten nemen.

Voor televisie was 'Roomies' de grote winnaar. ‘Roomies’, de productie van regisseurs Kato De Boeck en Flo Van Deuren, werd bekroond met de Ensors voor Beste Fictie-Serie, Beste Scenario (Fictie-Serie), Beste Regie (Fictie-Serie) en Beste Muziek voor Mick Lemaire, Lara Chedraoui & Patrix, Juicy, Miss Angel Oriana Ikomo, Tessa Dixson, Ana Diaz, SPACEBABYMADCHA. Het regisseursduo van ‘Roomies’ mocht eerder deze week eveneens de Ensor voor Belofte van het Jaar met de steun van BNP Paribas-Fortis in ontvangst nemen.

Ook de make-up artiest achter het transformatiewerk van 'Nonkels' ging niet met lege handen naar huis. Dorien Van Poucke mocht de Ensor voor Beste Make-Up in ontvangst nemen. Twee actrices wisten een Ensor te verzilveren voor hun opmerkelijke acteerprestaties. Maaike Cafmeyer, die in de huid kroop van Chantal Vantomme tijdens de komische politieserie ‘Chantal’, won de Ensor voor Beste Acteerprestatie in Hoofdrol (Fictie-Serie). Joke Emmers ging aan de haal met de Ensor voor Beste Acteerprestatie in Ondersteunende rol (Fictie-Serie) voor haar rol als Marie in ‘Billie vs Benjamin’.

Daarnaast vielen ook 'Onze Natuur' en 'Metissen van België' in de prijzen. Zij waren de winnaars in de categorieën Documentaire Film en Documentaire Serie. De Ensor voor Beste Jeugdfictie ging naar ‘#LikeMe’. Voor Beste Animatie ging de Ensor naar Tom Vangestel en Freek Quartier voor ‘Interstellar Ella’