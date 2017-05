Er komt schot in concertzaaldossier Cactusclub

Er is een nieuw plan opgesteld zodat daar op termijn woningen, winkels en horeca kunnen komen. Maar dat is nog niet voor meteen. Wat wel voor heel binnenkort is, is de bouw van een concertzaal voor Muziekcentrum Cactus. Cactus heeft geen eigen concertzaal en wil al jaren een nieuwe zaal bouwen. Maar het was niet eenvoudig om een goeie locatie te vinden.

Ontwerp

Op de parking voor mobilhomes langs de Bargeweg zal Muziekcentrum Cactus een nieuwe concertzaal voor 600 personen bouwen met kantoren. Om dat mogelijk te maken moest er een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt worden. En dat is nu gebeurd. Cactus hoopt nu snel te kunnen starten met de bouw. Patrick Keersebilck van Muziekcentrum Cactus: "Het definitieve ontwerp is bijna klaar. We verwachten het in de komende weken van onze architecten en daarmee een definitieve raming van het project. De vzw krijgt subsidies van de stad, de provincie en Vlaanderen, goed voor 1, 85 miljoen euro. Daar zal Cactus nog eens een pak eigen middelen aan toevoegen. Voor de zaal komt een plein met verkeersremmende maatregelen op de Bargeweg.

Overheden

Het Kanaaleiland is een strategische plek vlakbij het station en het Minnewaterpark. Dankzij het ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen de jachthaven en de kajakclub uitbreiden. Morgen worden de plannen voor het Kanaaleiland voorgelegd op de gemeenteraad. Ook de Deputatie en de Vlaamse overheid moeten nog akkoord gaan maar schepen Franky Demon verwacht geen problemen.