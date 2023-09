Er verdwijnen wel degelijk 600 banen bij Daikin: 'Nog nooit meegemaakt'

Er was gisteren nog wat verwarring, maar bij Daikin in Oostende verdwijnen wel degelijk alle tijdelijke werknemers, dat zijn er 600 in totaal. Omdat de vraag naar warmtepompen fors gedaald is.

Ook de arbeiders met een vast zullen dit jaar 12 dagen moeten stempelen. Op de ondernemingsraad vanmorgen kregen de werknemers meer uitleg. Pascal Caster, liberale vakbond: "Het personeel is aangeslagen. We moeten het beste ervan proberen te maken. Voor de tijdelijke is een begeleiding voorzien naar een nieuwe job eventueel. Dat hebben we geëist met de vakbonden. En ook zorgen dat we voor onze vaste medewerkers die loonverlies zullen lijden omwille van de economisch werkloosheid, dat we daar het beste kunnen uit de brand slepen."

Martin Deleersnijder, christelijke vakbond: "Dit hebben we nog nooit meegemaakt dat er zoveel tijdelijke mensen er uit moeten. Ooit eens tweehonderd, tijdens de bankencrisis, maar zeshonderd is enorm veel. Daar hebben we het moeilijk mee. Mensen komen van andere landen en krijgen de deur. Daar hebben we het moeilijk mee."

Oorzaak is de dalende vraag naar warmtepompen. Dat die zo snel zou dalen hadden ze bij Daikin niet verwacht. Wim De Schacht, directeur Daikin: "De reden is tweeërlei. Enerzijds de gasprijs die continu aan het dalen is. Ook de steun voor warmtepompen, omwille van het gebrek aan middelen bij de regering, is serieus gedaald."

Tijdens de ondernemingsraad vanmorgen gaf de directie uitleg over de toekomst. De nieuwe fabriek die in Polen gebouwd wordt, komt er. De opening wordt uitgesteld tot oktober 2024. Daikin heeft in Europa een vijftiental fabrieken samen goed voor een omzet van 5,5 miljard euro.

