Erdal krijgt 15 jaar cel voor drievoudige moord

De correctionele rechtbank van Brugge heeft Fehriye Erdal (39) bij verstek tot 15 jaar celstraf veroordeeld voor drie moorden in Istanboel in januari 1996.

Het openbaar ministerie had 30 jaar geëist voor de militante van de extreemlinkse groepering DHKP-C. Op 9 januari 1996 werden zakenman Özdemir Sabanci, zijn secretaresse en Haluk Gorgün, directeur-generaal van Toyota Turkije, in de gebouwen van de Sabanci Holding in Istanboel doodgeschoten. Op dat moment was Fehriye Erdal in het bedrijf aan de slag als koffiedame. Zij loodste de twee schutters het gebouw binnen.

Uitlevering

Na haar vlucht naar België werd Erdal in 1999 in Duinbergen opgepakt voor onder andere bendevorming en verboden wapenbezit. Ondanks toezicht van de Staatsveiligheid wist zij in 2006 te ontkomen. Uiteindelijk kreeg Erdal twee jaar met uitstel voor inbreuken op de wapenwet. Ondertussen had Turkije al lang om haar uitlevering gevraagd voor de drievoudige moord. België ging daar niet op in, waarop de familie Sabanci in België klacht met burgerlijkepartijstelling indiende. Uiteindelijk oordeelde het Hof van Cassatie dat België inderdaad bevoegd was om de zaak te behandelen.

Bijstand

De zoon van Özdemir Sabanci kreeg zijn vordering van 1 euro schadevergoeding toegewezen. "Wij zijn tevreden met de uitspraak. Voor mijn cliënt is het vooral belangrijk dat de feiten bewezen zijn", aldus zijn advocaat Luc Arnou. In het vonnis stelt de rechtbank dat Fehriye Erdal, die zelf de trekker niet overhaalde, wel degelijk als mededader schuldig aan de drie moorden. "De beklaagde was nauw betrokken bij en heeft meegewerkt aan zowel de voorbereiding als de uitvoering van de moordaanslag. Zonder haar bijstand had de misdaad niet kunnen worden gepleegd."