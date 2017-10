Ere-burgemeester Sansen van Poperinge overleden

In Poperinge is ere-burgemeester Albert Sansen overleden.

Hij werd 101 jaar oud. Albert Sansen was drukker van beroep. Gedurende vele jaren was hij de uitgever van De Poperinghenaar, die later Het Wekelijks Nieuws werd. Sinds 1970 was hij elf jaar burgemeester. Hij was lid van de CVP.

Hij was de echtgenoot van Maria Van Remortel (99), en vader van Claire, Willy, Monique en Luc. Albert had negen kleinkinderen en 19 kleinkinderen. Sinds 25 november 2010 woonde hij met zijn vrouw in een zorgflat van het OLV-Gasthuis. In mei vorig jaar vierden Albert en Maria hun albasten bruiloft.

De plechtige uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 21 oktober om 11 uur in de St.-Bertinuskerk in Poperinge, gevolgd door de crematie in Kortrijk en de begrafenis van de urne in het urnenveld op de begraafplaats 'Ter Ruste' in Poperinge.