Erebrandweerman (100) overleden: in maart nog gevierd door ex-collega's

In Izegem is erebrandweerman André Denys (100) overleden. In maart dit jaar werd hij nog in de bloemen gezet door zijn vroegere collega's bij de brandweer van Ingelmunster.

André was meer dan 31 jaar actief bij de brandweer. En in maart keerde hij na lange tijd nog eens terug naar 'zijn' kazerne waar de brandweerveteranen hem in de bloemetjes hebben gezet. André Denys kreeg onder meer zijn oude busje te zien. Een busje waar hij aan verknocht was.

"Ik ken dat busje, ja. Ik heb er veel kilometer mee gereden. En ik was altijd als eerste hier en de rest moest zich haasten om mee te kunnen", vertelde André toen voor onze camera.

"Hopelijk kan ik er nog een jaar bijdoen"

André Denys: "Het is een groot feest en ik had dat niet verwacht. En ze zijn allemaal vriendelijk, en dan die mooie cadeaus die ik heb gekregen. 100 jaar is veel en het is te hopen dat ik er nog een jaar kan bij doen."

Helaas, die wens is niet vervuld. André stierf vorige vrijdag in het ziekenhuis van Izegem.

