Ereburgemeester van Stad Oostende, Julien Goekint, is vannacht op 93-jarige leeftijd overleden.

Hij werd geboren op 8 oktober 1929. Hij was lid van de CVP en 17 jaar lang burgemeester van Oostende, van 1980 tot 1997. Goekint lag aan de basis van vele huidige projecten, zoals het Kursaal. Ook de haven en de luchthaven van Oostende groeiden verder uit in zijn bestuursperiode. In 1997 nam hij ontslag als burgemeester ten voordele van Jean Vandecasteele.

Stad Oostende betuigt haar deelneming en opent een digitaal rouwregister.