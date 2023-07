Ereburgemeester van Wervik en gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger Johnny Goos is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Hij werd 80 jaar.

Goos startte zijn lokale politieke carrière als oppositieraadslid voor BSP (later SP, nog later sp.a). Hij werd burgemeester van Wervik in 2000, en zou dat 12 jaar blijven. Hij was ook provincieraadslid van West-Vlaanderen van 1987 tot 1994.

De begrafenisplechtigheid vindt zaterdag om 11 uur plaats in de aula van het crematorium Uitzicht in Kortrijk.

Aan het stadhuis op het Sint-Maartensplein hangen de vlaggen halfstok.