Ereburger en paardenvisser Bernard Debruyne overleden

De man was 38 jaar actief als paardenvisser in Oostduinkerke. Als 15-jarige zette hij zijn eerste stappen als paardenvisser. Een paar jaar later kocht hij zijn eerste eigen paard. Bernard voelde zich onweerstaanbaar door paard en zee aangetrokken. Daarom opteerde hij beroepshalve voor weekendwerk. Zo was hij vijf dagen in de week vrij om te vissen. Zoon Gregory trad in zijn voetsporen en is ondertussen ook al bijna tien jaar paardenvisser. Bernard laat een vrouw, drie zonen en een kleinkindje na.