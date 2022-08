Ereburger Willem Vermandere onthult beeld en panoramakader

Tijdens het feestweekend in en rond Het Applauws in Lauwe wordt ereburger Willem Vermandere in de kijker gezet met een ‘dubbelslag’. Willem Vermandere onthult er een beeldhouwwerk en panoramakader.

Het beeldhouwwerk in Bourgondische kalksteen ‘Aan de Leie’ was onderdeel van de tentoonstelling ‘Voortdoen’ met werk van Willem Vermandere in de zomer van 2021. Schepen Vanryckegem: “Nu kopen wij met de Stad Menen het kunstwerk aan om het een permanente plaats te geven aan Het Applauws in Lauwe, vlakbij de Leie. Onze ereburger Willem Vermandere groeide op in Lauwe en speelde als kind vaak aan de Leie. Het jaagpad, tussen Kortrijk en Lauwe, werd vereeuwigd in zijn klassieker ‘Blanche En Zijn Peird’.”

Wie vanaf het kunstwerk het pad langs de Leie volgt, zal daar aan de oever ook een panoramakader ontdekken. Dat biedt het favoriete zicht van Willem Vermandere op de Leie en bevat ook de tekst van het lied dat voor eeuwig verbonden zal blijven aan Lauwe en de Leie.

"Het verheugt me enorm dat twee van mijn bevoegdheden Cultuur en Onderwijs hier samenkomen. Het panoramakader werd namelijk ontworpen en geproduceerd door een school van eigen bodem, het VTI Sint-Lucas. Het is de bedoeling dat wij in samenwerking met de school voor al onze ereburgers een panoramakader realiseren, twee kaders per jaar. Zo krijgt ok Jozef Deleu dit najaar nog zijn panoramakader in Rekkem”, besluit een tevreden schepen Griet Vanryckegem.