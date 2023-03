Eredoctoraat voor Amal Clooney in Kortrijk: "Ook zonder huwelijk met George kreeg ze deze erkenning"

Amal Clooney is een advocate gespecialiseerd in internationaal recht en mensenrechten. Ze vertegenwoordigt cliënten voor internationale rechtbanken, waaronder het Internationaal Strafhof, het Internationaal Gerechtshof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

In 2016 richtten zij en haar man de Clooney Foundation for Justice op. Met de Foundation streven ze gerechtigheid na door mensenrechtenschendingen over de hele wereld aan de kaak te stellen.

"Ze is het meest beroemd voor haar activisme," licht promotor Gleider Hernández toe. "Zij brengt visibiliteit voor slachtoffers van overheidsprotesten. Dat is zeer gewaardeerd en het brengt samen, de praktijk en de theoretische kant van internationaal recht."

"Inspiratie voor allen"

"De inzet van mevrouw Clooney voor de bescherming van de rechten van de meest kwetsbaren dient als inspiratie voor ons allen", zegt professor Ingrid Boone, campusdecaan Rechten in Kortrijk.



"Amal Clooney pleitte in zowat alle grote rechtszaken gaande van het Libanontribunaal over het Joegoslavië-tribunaal of de Armeense genocide tot het recente Oekraïense conflict. Niet voor niets geniet ze internationale naam en faam in haar domein", vertelt Piet Desmet, vicerector KU Leuven Kulak. "In West-Vlaanderen weten we beter dan wie ook dat dit thema ons allemaal raakt. Denk maar aan Olivier Vandecasteele die vast zit in Iran. We zitten helemaal in het domein van de mensenrechten. De strijd voor de meest zwakken en die het slachtoffer zijn van internationale politieke strijd, eigenlijk. Dat is het domein waar Amal Clooney echt wereldautoriteit is.

Clooney komt persoonlijk haar eredoctoraat ophalen tijdens een academische zitting op campus Kulak in Kortrijk en zal ook een korte keynote geven.