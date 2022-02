Erehaag en Arno in de playlist: Oostende wil muzikaal icoon eren

De stad roept horecazaken op om vanavond vijf nummers van Arno of TC Matic te draaien, net na het concert in Kursaal. Arno speelt daar vanavond een tweede -uitverkocht- concert. Dat concert eindigt rond kwart na tien, een moment waar in de Oostendse horeca dan zoveel mogelijk Arno zou moeten weerklinken, vindt de stad, vooral omdat dan veel fans net van het concert zullen komen.

Op het Filmfestival in Oostende krijgt Arno trouwens een Lifetime Achievement Award, op zondag 6 maart. De stad roept op om dan een grote menselijke erehaag te vormen.