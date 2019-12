Ereloonsupplement hoogst in ziekenhuis Kortrijk, laagst in Ieper

In het kader van de vijftiende editie van haar ziekenhuisbarometer stelt CM de ereloonsupplementen in vraag en eist het ziekenfonds meer transparantie over de manier waarop ziekenhuizen en artsen de vergoedingen onder elkaar verdelen. Een ziekenhuisopname in een kamer voor twee of meer personen kost gemiddeld zes keer minder dan in een eenpersoonskamer. Dat komt omdat artsen geen ereloonsupplementen mogen aanrekenen bij een gemeenschappelijke kamer.

In onze provincie rekent AZ Groeninge (Kortrijk) het hoogste honorariumsupplement aan, gemiddeld 73%. Daarna volgen O.L.V. Van Lourdes Ziekenhuis (Waregem) met 71%, en AZ Sint-Lucas (Brugge) en AZ Zeno (Knokke-Heist) met 70%. Alle andere West-Vlaamse ziekenhuizen rekenen een supplement van 62 tot 67% aan, behalve Jan Yperman (Ieper), dat het goedkoopst is met 50%.

In 2018 stegen de prijzen overal, behalve in het ziekenhuis van Waregem (-11%), Oostende (-2%) en Ieper (=).