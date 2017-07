Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kent een ereteken toe aan tafeltennisser Florian Van Acker uit Langemark-Poelkapelle. Hij behaalde een gouden medaille op de Paralympics in Brazilië. Hij droeg zijn medaille op aan zijn overleden leraar Dirk . Hij zei toen dat een leraar die in je gelooft goud waard is.

Ook basketbalspeelster Ann Wauters uit Bellegem en auteur David Van Reybrouck uit Brugge krijgen een ereteken.