Erfgoed leeft aan de kust

Er leeft nogal wat rond het erfgoed aan de kust. Dat bewijst de erfgoedmarkt in Middelkerke.

Erfgoedverenigingen uit vier kustgemeenten hebben daar hun werking en publicaties voorgesteld. Dat gebeurde op een bijzondere locatie: de gerestaureerde brouwerij Jus de Mer. Een stukje erfgoed dat van het verval is gered. In het gebouw werden ooit de bieren van de Lion d’Or gebrouwen. Een brouwerijtje dat mee surfte op het succes van het groeiend kusttoerisme. Maar dat verhaal stopte bruusk met WO I. Nu brengt Alexander Verlinde brengt nu samen met een partner opnieuw leven in de brouwerij. (tekst loopt verder onder de foto)

Zesentwintig erfgoedverenigingen namen deel aan de markt. Iedereen die zich inzet voor een stukje kustverleden, bracht er zijn eigen verhaal. Het was voor het eerst dat zo’n netwerkmoment plaatsvindt. Marleen Soete (Erfgoedcel Kusterfgoed): “We voelen ook aan dat veel mensen en verenigingen behoefte hebben om naar buiten te komen. Ik denk dat dit een goed signaal is. Erfgoed is opnieuw in.”