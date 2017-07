Erfgoedbibliotheek verhuist: "gebrek aan visie" (Groen)

De bibliotheek bevat onder meer een ruime collectie affiches, cultuurboeken, iconografie en (prent)kaarten die zijn gelijke niet kent in West-Vlaanderen. "Dit vertrekt nu zonder slag of stoot naar Kortrijk, volgens een eerdere persreactie omdat burgemeester Landuyt en zijn diensten er de meerwaarde niet van zagen. Maar het is ook een gevolg van het ondoordacht opdoeken van delen van het provinciale niveau, waardoor er van beleidsvisie en coherentie nu al helemaal geen sprake meer is."

Vlaams parlementslid Bart Caron vult aan: "De stad Kortrijk zag dit wel als een opportuniteit. Maar dat neemt niet weg dat het veel logischer zou zijn geweest om de collectie in de provinciehoofdplaats te houden. Met de Vlaamse subsidies was een verder beheer in Sint-Andries perfect mogelijk."

Visie

Volgens beide heren laat de stad Brugge opnieuw een kans schieten om een volwaardige visie op erfgoed, kunst en cultuur uit te bouwen in Brugge. "Dit constante hap-slik-weg-beleid wordt nog versterkt door het even ondoordachte wegschuiven van delen van het provinciale beleid. Zonder deugdelijk alternatief, zoals beheer op regionaal niveau (via bv. een stadsgewest) krijg je nu een opbod tussen steden, maar geen coherent beleid meer. Mensen met een gezonde interesse voor de geschiedenis van onze stad en provincie zijn er de dupe van".