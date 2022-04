Erfgoeddag: Expo over verdwenen visserijschool in Nieuwpoort

Zondag is het Erfgoeddag en die is dit jaar bijzonder leerzaam. Onder het motto van 'Erfgoeddag Maakt School', duiken ze op veel plaatsen in de rijke geschiedenis van het onderwijs. Niet zo heel lang geleden waren aan de kust bijvoorbeeld nog zes visserijscholen.

Die van Nieuwpoort sloot 30 jaar geleden definitief de deuren. In de bib van Nieuwpoort kun je zondag naar de tentoonstelling over de oude visserijschool. De school waar jonge vissers werden opgeleid heeft net geen 100 jaar bestaan.

"Het doek viel in 1992, want er waren te veel visserijscholen aan de kust. We hadden er één in De Panne, In Oostduinkerke, in Nieuwpoort, Oostende in Heist en in Bredene. Dat laatste jaar waren er maar 15 leerlingen meer", vertelt Chantal Bekaert van de Erfgoedcollectie Bibliotheek Nieuwpoort.

(lees verder onder de foto)

Het was de toenmalige onderwijsminister Daniël Coens die moest besparen. Zijn briefje zette kwaad bloed. Het kwam zelfs tot protest in Nieuwpoort. De tentoonstelling toont foto's en documenten, een film en veel mooie verhalen over een tijdperk.

"Het is vooral het verhaal van een hechte school, waar er nu nog altijd vissers rondlopen met heel veel mooie herinneringen. Aan meester Ghys, en meester Cornette", zegt Chantal Bekaert.

Ook workshops

De gebouwen van de Nieuwpoortse visserijschool, hier in de Potterstraat bestaan nog steeds. Op Erfgoeddag zijn er in de bib ook workshops over navigeren op zee, netten breien en knopen leggen.

De expo loopt nog tot midden mei.