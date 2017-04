Erfgoeddag in het teken van de zorg

Van kwakzalvers en hospitaalkloosters, over ziekenhuizen, naar dokter Google. Het komt allemaal aan bod in historische gebouwen, verspreid over heel Vlaanderen. Het aanbod is groot en divers. Wij gingen al eens kijken in het Klooster van de Zusters Augustinessen in Kortrijk. Zuster Bernadette is nu 86 en ze was vroeger directrice van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal in Kortrijk. Met veel nostalgie denkt ze terug aan die tijd.

Vandaag verblijven in het klooster van het hospitaal nog een tiental zusters. In het gebouw dat uit het begin van de 13de eeuw dateert, kan je zondag op Erfgoeddag alle kunstschatten van dichtbij bekijken. Onder meer in de kerk, in de keuken of in het salon van het klooster. Zuster Bernadette: "Hier staat nog een kast van 800 jaar oud. Er hangen ook pauselijke bullen, de oudste is van 1445".