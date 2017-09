Erfgoeddepot opent midden 2018

Het depot zal onder meer het stadsarchief en de unieke Westflandrica Erfgoedbibliotheek herbergen.

Terwijl het erfgoeddepot in Potyze bij Ieper stevig vorm krijgt, rijst er straks al een tweede depot in Heule uit de grond. Er is al een tiental jaar sprake van een erfgoeddepot, maar volgende jaar zal het depot een feit zijn. Het depot komt tegemoet aan een hoge nood in de regio om erfgoed en archieven te stockeren. In Heule wordt een oplossing geboden voor veel Zuid-West-Vlaamse gemeenten die kampen met bewaarproblemen of zelf niet genoeg kennis in huis hebben voor de conservatie van archiefstukken. Ook de belangrijke Westflandrica zal daar onderdak vinden. De erfgoedbibliotheek die de provincie West-Vlaanderen uitbouwde sinds 1965 zal van Brugge naar Kortrijk verhuizen. Goed voor een collectie van twee kilometer aan archiefstukken.

Budget

Het depot wordt een duurzaam gebouw met onder meer een lees-, consultatie- en documentatieruimte, bureaus en een vergaderzaal, maar het belangrijkste is toch 3.600 vierkante meter aan bewaarruimte met onder meer 12,8 lopende kilometer aan planken voor papieren en boeken.

Het depot wordt gerealiseerd met een budget van 4,16 miljoen euro door de stad Kortrijk en door de provincie West-Vlaanderen. Opvallend, tegen de opening zal de provincie door de zesde staatshervorming niet mee instaan voor het beheer. Die bevoegdheden worden overgedragen.