Erfgoedlab gestart in Sint-Janshospitaal Damme

In het Sint-Janshospitaal in Damme is Erfgoedlab gestart. Het gaat om een samenwerking met Brugge waarbij de focus ligt op de rijke erfgoedcollectie van het Sint-Janshospitaal.

Het gaat om grafstenen, portretten, gebruiks -en devotievoorwerpen en als bezoeker maak je ook kennis met van de historische site en het hospitaal dat eeuwenlang openstond voor de opvang van zieken, ouderen en reizigers.

Omgaan met erfgoed om vragen op te roepen. De rode draad in het Erfgoedlab verhaal is gastvrijheid en troost. Het is maar een beperkt deel van de Damse en Brugse collectie die wordt tentoon gesteld. Het was vaak wikken en wegen. "We hebben bijvoorbeeld een partituur van het Sint-Janshospitaal die we dan linken aan volksliederenboek van de stadsbibliotheek Brugge dat dan weer gelinkt wordt aan blokfluitje van de Raakvlak collectie," zegt Mariebelle Deceuninck, de coördinator.

Restauratie van Sint-Janshospitaal

Damme profileert zich als onthaaste stad en dat sluit aan bij het verhaal van het Sint-Janshospitaal. Naast de bijzondere collectiestukken wordt ook de erfgoedwaarde van het voormalige gasthuis in de kijker gezet. Het is de start van een nieuwe toekomst voor dit eeuwenoude pand. Burgemeester Coens: "We hebben twee groepen die kandidaat zijn om het in orde te brengen. Op het einde van het jaar zullen we die toewijzen. Er moet een grondige restauratie gebeuren van het oudste gedeelte en ook een stuk nieuwbouw. En ondertussen hebben we ook ingegrepen om de komende jaren dit erfgoed echt wel tot leven te brengen."

Erfgoedlab in het Sint-Janshospitaal in Damme loopt tot het eerste weekend van september