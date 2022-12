In het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Oostende maken ze de balans op van een erg dodelijk jaar voor wilde vogels.

Afgelopen zomer alleen al stierven bij ons wellicht meer dan 50.000 meeuwen aan vogelgriep. In elke badplaats vielen veel meer meeuwenslachtoffers dan ooit.

Vooral de vogelgriep en de behandeling van zieke en stervende dieren zorgde dus voor een bijzonder pittig jaar voor het team in het opvangcentrum in Oostende. Terwijl in andere jaren zo'n 600 meeuwen worden binnengebracht, ging het dit jaar al snel om 1.400 meeuwen. Maar ook de blauwalgen hebben lelijk huisgehouden in het West-Vlaams bestand van wilde vogels.