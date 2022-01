"Erg geschrokken": slachthuis Tielt over weigering vergunning

In Tielt is het Exportslachthuis "erg geschrokken" dat minister Zuhal Demir de vergunning weigert voor de uitbreiding. Dat zeggen ze in een schriftelijke reactie.

De uitbreiding van het Exportslachthuis in Tielt, van 1,5 miljoen geslachte varkens per jaar naar 2,4 miljoen, komt er niet.

Dit is de reactie van het slachthuis:

"Wij zijn erg geschrokken over de beslissing van de Minister die wij niet hadden verwacht. In tegenstelling tot wat in de argumentatie van de weigering wordt gezegd, heeft het Exportslachthuis Tielt de afgelopen jaren tal van maatregelen genomen, op advies van erkende deskundigen, en grote investeringen gedaan om de hinder te reduceren en vermijden. Zowel op vlak van geur, geluid en verkeer verloopt de exploitatie vandaag probleemloos.

"Geen beroep van buurtbewoners"

Tijdens de aanvraagprocedure werd er ook zeer sterk ingezet op participatie en informeren van de omwonenden, wat ook bleek uit het feit dat géén enkele omwonende beroep heeft aangetekend tegen de vergunning die door de deputatie was verleend. Het exportslachthuis heeft bovendien nog een uitgebreide toelichting bezorgd waaruit blijkt dat de aanvraag wel degelijk vergund kon worden. Zo is wetenschappelijk aangetoond dat is voldaan aan de nieuwe ministeriële instructies inzake stikstof, en er op dat vlak geen enkel probleem is.

"Blijven geloven en bekijken nieuwe stappen"

Ook in het Omgevingsvergunningsdecreet staat uitdrukkelijk dat in beroep wijzigingen kunnen worden aangebracht aan de aanvraag. Wij vinden het erg spijtig dat de Minister, louter wegens procedurele redenen, geen rekening heeft gehouden met deze toelichting en de vergunning alsnog heeft geweigerd.

Wij blijven geloven in ons project en beraden ons over volgende stappen."

LEES OOK: