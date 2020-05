Ergernis over regels rond strandcabines

In de ene kustgemeente mag je rustig zonnebaden aan de strandcabine, terwijl tien kilometer verderop een totaalverbod geldt op die huisjes. Het stadsbestuur van Oostende gaf donderdag alvast toelating om de cabines opnieuw te gebruiken. Dit tot groot jolijt van de verhuurders van die strandhuisjes. Je mag er wel enkel zitten met mensen die onder één dak wonen of tot dezelfde bubbel behoren. De toelating geldt bovendien alleen voor huisjes die het hele seizoen verhuurd worden.

Hoewel de grote stormloop naar de Oostendse strandcabines uitbleef, werd de beslissing van de Stad aan Zee door de andere kustburgemeesters op kritiek onthaald. “We zijn, samen met Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid, op ons strand alles aan het voorbereiden”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A) van Bredene aan het Nieuwsblad. “Maar laat mij duidelijk zijn: de Nationale Veiligheidsraad heeft nog geen beslissing genomen over de toegankelijkheid tot de strandcabines. Ik vind het dan ook heel jammer dat een warrige communicatie opnieuw voor onduidelijkheid zorgt. Ik kreeg meteen van heel wat inwoners te horen: als het in Oostende wel mag, waarom dan in Bredene niet? De mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn en vragen transparantie.”

"Dit is echt miserie zoeken"

Ook de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche (LB), vertelt aan dezelfde krant not amused te zijn met het initiatief in Oostende. “Dit is echt miserie zoeken en heel verwarrend voor badplaatsen die zich wel aan de regels houden. De federale overheid heeft hiervoor nog geen fiat gegeven, noch de bevoegdheid hiervoor gegeven aan de lokale overheden. Wij zijn er meer dan klaar voor, maar alleen als het officieel mag.”