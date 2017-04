De interesse in ons erfgoed blijft groot, blijkt vandaag nog maar eens op Erfgoeddag. Heel wat mensen bezochten tentoonstellingen of locaties, die allemaal in het teken van de zorg stonden.

Zo toonde het provinciaal domein Raversyde bij Oostende hoe de geneeskunde er in de middeleeuwen uitzag. In Oostende kon je je op Erfgoeddag medisch laten behandelen zoals in de middeleeuwen. Kruiden en angstaanjagende instrumenten moeten daarbij helpen. Een goede portie bijgeloof was ook mooi meegenomen.