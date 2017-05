Eric Goens ereburger van Koksijde

Eric Goens is voortaan ereburger van Koksijde. Goens, bekend van programma’s als Kroost en Het Huis, krijgt de erkenning voor zijn verdiensten aan de stad. Hij is de 22e Koksijdenaar die de titel krijgt.

Eric Goens komt als ereburger van Koksijde in een lijstje met heel wat grote namen te staan. Zo kregen bijvoorbeeld Niels Albert, Wilfried Martens en Jef Nys eerder al de titel. Goens werd geboren in Nieuwpoort maar is een echte Koksijdenaar.

Eric Goens werd bekend door het maken van programma’s als Kroost, Molenbeek en recent het kijkcijferkanon Het Huis. Vroeger werkte hij als journalist voor VTM, tegenwoordig komt hij aan de bak als zaakvoerder van zijn eigen productiehuis 'Het Nieuwshuis'.

Goens werd geboren in Nieuwpoort, maar voelt zich een rasechte Koksijdenaar. Zijn vader, Hugo Goens, was in het verleden gemeenteraadslid in de kustgemeente.