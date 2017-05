Eric Van Zele stapt in taalopleidingscentrum

Eric Van Zele, ex-CEO van Barco en eerder al uitgeroepen tot managar van het jaar, heeft het leeuwendeel van BLCC (Business Language and Communication Centre) opgekocht. Dat is een taalopleidingscentrum voor bedrijven dat gebruik maakt van geavanceerde technologie.

Van Zele koopt daarmee de aandelen van de Voka Kamers van Koophandel West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant op. Kathleen Heireman, CEO van BLCC, is tevreden met de nieuwe hoofdaandeelhouder: “Voka en BLCC zullen zeker nauw blijven samenwerken. Maar ik ben bijzonder blij dat wij een aandeelhouder hebben kunnen aantrekken met zo’n succesvol palmares. Eric Van Zele de gedroomde shareholder om het strategisch plan dat voorligt te helpen waarmaken.” De overige 30% is in handen van de KU Leuven.

De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Kortrijk en biedt online taalopleidingen specifiek voor bedrijven aan. BLCC maakt daarbij gebruik van nieuwe technologie.