Erkenning landbouwramp hangt af van KMI

Niet alleen wordt er vanaf zaterdag regen voorspeld, het KMI komt ook met een rapport dat duidelijk moet maken of er een erkenning als landbouwramp in zit.

Een echt natte periode komt er voorlopig niet, maar vanaf dit weekend worden er toch al sporadische regenbuien voorspeld. In de loop van volgende week levert het KMI een rapport af waarin de huidige periode al dan niet als uitzonderlijk wordt beoordeeld. Daarvoor mag het fenomeen maar eens in de twintig jaar voorkomen. "Daarna is het aan de lokale besturen", zei Landbouwminister Joke Schauvliege in het parlement na vragen van Jos De Meyer (CD&V) en Jelle Engelbosch (N-VA).

"Zij moeten nagaan of de totale schade meer dan 1,24 miljoen euro bedraagt." Dat schadebedrag wordt, gezien de omvang van de droogte, wellicht geen probleem. Eenmaal de erkenning als landbouwramp er ligt, hebben de boeren drie maanden de tijd om hun schade te bewijzen. Een meer structurele oplossing zou een verzekering tegen weerseffecten zijn, gaf de minister vandaag aan. Daarvoor leeft echter weinig animo bij de verzekeraars. Onze regio is te klein, de polissen zijn te complex en wellicht zien de verzekeringsbedrijven er ook weinig winst in. "Niets belet landbouwers echter om zich bij een buitenlandse verzekeraar aan te sluiten", aldus Schauvliege. "Ik werk aan een subsidie waarmee ze een deel van hun premie kunnen terugkrijgen van de overheid."