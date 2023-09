Erkenning Unesco kan toerisme een boost geven

De erkenning van de WOI-sites als Unesco werelderfgoed kan het toerisme in de Westhoek nog een boost geven. Er was een terugval na de herdenkingen, de brexit en corona.

Maar dit kan wereldwijd belangstelling voor regio opwekken en het hele jaar door toeristen naar de Westhoek lokken. Vandaag komen ze veelal uit Europa.

3 miljoen toeristen hebben de Westhoek ontdekt tijdens de herdenkingen van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. Daarna was er een terugval. Maar de heropleving is ingezet en de erkenning door Unesco is een bonus. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde Toerisme: "Een Unesco erkenning betekent eigenlijk een mondiale uitstraling. We zijn heel blij en ervan overtuigd dat nog veel meer mensen vanuit de hele wereld naar de Westhoek zullen komen."

De hele toeristische sector heeft reikhalzend naar de beslissing vandaag uitgekeken. Alle sites die als Unesco werelderfgoed erkend zijn, zien doorgaans het aantal toeristen flink toenemen. Dit is een toeristisch kwaliteitslabel zeg maar. En wie van het toerisme moet leven, verwacht er dan ook wel iets van. Carl Vandaele, handelaar uit Ieper: "Ik denk dat het zeker een boost zal geven. Er komt nu al veel volk, maar ik denk dat de belangstelling zal toenemen en dat Ieper nog meer internationaal in het daglicht zal komen te staan."

