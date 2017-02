Ernstige mazoutvervuiling in centrum van Veurne

De brandweer legde eerst een dam over de vaart om te beletten dat de mazoutfilm zich verder zou verspreiden. Met een rubberboot en detergenten begon de brandweer met het besproeien van het wateroppervlak tot de Civiele de taak kon overnemen met een grotere boot en een krachtige sproei-installatie. De vervuiling was duidelijk zichtbaar en verspreidde zich uit over enkele honderden meter richting Adinkerke. De geur liet vermoeden dat het om stookolie of mazout ging.

Wie de vervuiler is, is nog niet geweten. Vorige week werd de Civiele ook al eens opgeroepen naar Adinkerke. Daar werd een mazoutspoor van bijna drie kilometer geneutraliseerd op dezelfde vaart. Of deze vervuiling in Veurne verband houdt met de de vervuiling in Adinkerke is nog niet bekend.