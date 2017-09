In Noorwegen is één van de meest ervaren duikers van ons land omgekomen bij een duikongeval.

De man van 52 uit Oostende was zeer ervaren en was ook eigenaar van de bekende duikclub Duikpunt. Wat er gisterennamiddag in de Noorse fjorden is misgelopen, is voorlopig niet duidelijk.

De man laat een vrouw en drie kinderen achter.