'Escape game' over gevaar van spoorlopen voor jongeren

In onze provincie is er het voorbije jaar een 50-tal meldingen gemaakt van spoorlopers. Bijna evenveel dan het jaar daarvoor. Daarbij kwam gelukkig niemand om het leven, maar spoorwegbeheerder Infrabel en de spoorwegpolitie willen mensen nog meer bewust maken van de gevaren.

Ze deden dat vanmiddag met een escape game in het Guldensporencollege in Kortrijk.

Minder meldingen in West-Vlaanderen dan elders

De intelligente afsluiting langs de spoorweg in Kortrijk. 2,5 meter hoog en beveiligd met camera’s en een alarmsysteem. Toch klimmen mensen er nog steeds over. Spoorlopen blijft ook in onze provincie een oud zeer.

Thomas Baeken, woordvoerder Infrabel: "In West-Vlaanderen zien we dat er meer meldingen zijn gemaakt van spoorlopen dan het jaar daarvoor. Er was één geval extra, ongeveer hetzelfde dus. West-Vlaanderen bengelt eerder onderaan als je kijkt naar andere provincies maar 49 meldingen van spoorlopen dat zijn er 49 te veel. Het echte aantal zal nog hoger liggen."

Infrabel wil samen met de spoorwegpolitie wijzen op de gevaren van spoorlopen, zoals hier in deze klas in Kortrijk. De belangrijkste reden waarom mensen over de sporen lopen is omdat ze een kortere weg willen nemen.

"Het hoofddoel van ons is om de mensen er bewust van te maken om het niet te doen", zegt Tony Schuiten van de Spoorwegpolitie. "De twee minuten winnen kan ervoor zorgen dan ze onder een trein terecht komen en misschien nooit meer thuiskomen."

Escape Game

Via een escape game worden jongeren geconfronteerd met verschillende situaties in en rond het spoor. Zo ligt er plots een portefeuille op de spoorweg, een dilemma.

Sander De Lombaerde is enthousiast over de game: "Het spel is leerrijk, ook op een educatieve manier, het kaart de gevaren aan van spoorlopen." "Als men het heeft over mensen die in gevaar zijn, dan raken we aan de kwetsbaarheid van de mens en dat is een ideaal thema om in de godsdienstles te bespreken", zegt leerkracht Godsdienst Stephanie Penez.

In West-Vlaanderen komt spoorlopen trouwens het meest voor in de steden Kortrijk en Brugge.