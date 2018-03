Het Vesaliusinstituut in Oostende is één van de 35 scholen waar Vlaamse onderwijsminister Hilde Crevits een escape room plaatst.

Die moet de zorgberoepen promoten en jongeren ertoe aanzetten te kiezen voor een job in de verpleegkunde. Want de volgende jaren zal er opnieuw een nijpend tekort zijn aan zorgverleners, verpleegkundigen in het bijzonder.

De leerlingen worden in de escape room opgesloten en moeten ontsnappen door samen te werken en puzzels op te lossen. Zo maken ze kennis met de vele facetten van werken in de zorg.