Essevee en Cercle moeten fiscus nog veel geld

Gisteren kwam de zaak voor de fiscale rechtbank in Brugge. Dat schrijft De Tijd.



Hoeveel de ploegen elk apart moeten betalen, is niet duidelijk, maar in totaal moeten Zulte Waregem, Cercle Brugge, Westerlo en KV Mechelen samen 5,2 miljoen euro achterstallige belastingen betalen. De belastingaanslagen gaan over de periode 2008 - 2012, toen de clubs nog als vzw's werkten. Ze boekten hun uitzendrechten als 'inkomsten van roerende goederen'. Daarop moesten ze roerende voorheffing betalen, maar ze deden dat niet.