Essevee verwelkomt supporters volledig coronaproof

Sinds dit weekend mogen voetbalmatchen opnieuw plaatsvinden met publiek. Zulte Waregem spaarde alvast kosten noch moeite om alles in goede banen te leiden.

Zo werkt Essevee met tijdslots om te vermijden dat er te veel supporters in een keer toestromen. Wie het stadion binnenkomt, wordt automatisch ontsmet door een vernevelaar. Ook de lichaamstemperatuur van de fans wordt gemeten.

Drank via app

Ook op de tribune gelden de gebruikelijke coronamaatregelen. Iedereen blijft in zijn bubbel en draagt een mondmasker. Drank wordt dan weer via een app besteld. Om de spreiding te garanderen is het aantal toeschouwers beperkt tot 3.500.

