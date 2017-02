Esterline opent "Spidle-site" in Kortrijk

Tijdens de openingsceremonie, die bijgewoond door enkele VIP's, is de nieuwe naam van het gebouw bekendgemaakt. Die gaat voortaan als de "Spidle-site" door het leven, naar een Amerikaanse piloot die tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld is nabij Kortrijk.

Barco

Esterline maakt beeld- en navigatieschermen. In het najaar van vorig jaar haalde Esterline nog een contract binnen voor de installatie van displays in tientallen vliegtuigen van het vroegere Sovjetbedrijf Antonov. Het bedrijf behoorde vroeger aan de Barco-groep toe. De Amerikaanse toeleverancier voor de lucht- en ruimtevaartindustrie kocht de luchtvaart- en defensiedivisie van de Kortrijkse beeldspecialist Barco in 2014 over. Er werken 360 werknemers.