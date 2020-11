Ettelgemse kerstverlichting is wereldnieuws: "De ballen voegen we later toe"

De 'piemelkerstverlichting' in Ettelgem is echte hit in de buitenlandse pers. Onder meer The New York Times, The Sun, Good Morning Britain en RTL pikten het verhaal op.

"A City Put Up Candle-Like Christmas Lights. ‘Some People See Other Things.’", dat stond gisteren te lezen op de webiste van de Amerikaanse krant The New York Times. Uiteraard gaat het om de bijzondere kerstverlichting die de stad Oudenburg in haar deelgemeente Ettelgem plaatste. Ook bij het Franstalige RTL zorgde de verlichting voor heel wat hilariteit. Burgemeester Anthony Dumarey gaat zelf ook graag mee in het verhaal en vertelde in de Franse pers dat "de ballen later worden toegevoegd".