Eurocommissaris bezoekt Smappee

Het bedrijf rekent straks op Europees geld voor een incubator waar starts-ups met gelijkaardige technologieën aan de slag kunnen, en dat ook op het Evolispark.

De Slovaak Sefcovic, die zich als Eurocommissaris bezig houdt met alle energievraagstukken, luisterde geboeid naar de CEO van Smappee. Via hun technologie en bijhorende app kunnen consumenten per toestel hun verbruik zien. Een klemmetje aan de elektriciteitskast en een bijhorende sensor, dat is alles wat je nodig hebt. Net zoals je met Shazam muziek herkent, herken je hiermee precies welk toestel hoeveel stroom gebruikt. En intussen is het bedrijf, dat via e-commerce in 85 landen actief is, ook klaar om energie op te slaan wanneer die goedkoop is.