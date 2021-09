Eurocommissaris op bezoek aan de kust

De dag begon vanmorgen al met een charmeoffensief: de eurocommissaris uit Litouwen maakte in Oostduinkerke kennis met de schoonheid van de Oostduinkerkse paardenvisserij. (lees verder onder de foto)

Hilde Crevits, Vlaams Minister voor Visserij: 'We zijn hier in West-Vlaanderen in het mekka van de blauwe economie. Er wordt hier onderzoek gedaan naar hoe je plastic uit de zee kan halen en hoe je de zee kunt gebruiken als energiebron. Europa financiert ook veel van die projecten en het is mijn bedoeling om via dit bezoek de aandacht daarop te vestigen en te kijken hoe Europa mee kan investeren in alles wat we hier doen.' Minister Crevits wil de eurocommissaris ook extra steun vragen voor onze visserij in het brexitverhaal.

Vanmiddag gaat eurocommissaris Sinkevičius nog naar Oostende. Daar is hij te gast bij het Vlaams Instituut voor de Zee.